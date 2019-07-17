Сбежавших из приюта подростков нашли рядом с крупным ТЦ: «хотели развлечься»

Все пять воспитанников екатеринбургского социально-реабилитационного центра, сбежавшие из него 15 июля, были найдены сотрудниками полиции. Подростков обнаружили вчера около 19 часов в районе ТЦ «Дирижабль» на улице Шварца и вернули в приют.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском УМВД, в отношении детей (беглецам – от 12 до 14 лет) никаких преступлений не совершено. Сами они тоже ничего противозаконного не сделали. Свой уход ребята объяснили тем, что просто хотели развлечься. Некоторые из них ранее уже убегали из приюта.

Екатеринбург, служба информации

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