За три дня до окончания выдвижения ЛДПР решила поменять кандидата в заксо

За несколько дней до окончания выдвижения кандидатов на довыборах в заксо одна из парламентских партий решила заменить своего кандидата.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме, Свердловское реготделение ЛДПР принесло на заверение новый список кандидатов по Орджоникидзевскому округу. В нем стоит имя директора ООО «Уральская производственная компания» и депутата Асбестовской гордумы Александра Каптюга, который год назад на выборах в ЕГД был выдвинут партией по округу № 16 и получил чуть больше 8 % голосов избирателей, проиграв Дмитрию Сергину. После заверения списка Каптюг может обратиться в Орджоникидзевскую РТИК Екатеринбурга для предоставления документов на выдвижение.

Ранее выдвинутый ЛДПР кандидат Владимир Лежнин снят с выборов на основании личного заявления и решения Высшего Совета Политической партии ЛДПР. Интересно, что на прошлогодних выборах в гордуму Екатеринбурга Лежнин уже был зарегистрирован кандидатом от ЛДПР по одномандатному округу №12, но за несколько дней до голосования его регистрация была аннулирована. Руководитель аппарата регионального отделения Антон Безденежных сообщил «Новому Дню», что в обоих случаях решение было связано с личными обстоятельствами кандидата.

Если не считать кандидатов от ЛДПР, на сегодняшний день на довыборах в заксо выдвинулись шестеро: единоросс и депутат ЕГД Владимир Смирнов, яблочник Дмитрий Головин, замдиректора по строительству ООО «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин от КПРФ, гендиректор «АиФ-Урал» Дмитрий Бондарев от СР и два самовыдвиженца – Вадим Носков и Ольга Жигун. Выдвижение кандидатов на довыборы в заксобрание региона завершится 19 июля в 18 часов.

Екатеринбург, служба информации

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