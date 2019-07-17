На довыборах в Серове через КОИБы проголосуют 79% избирателей, на Уралмаше – 99%

На довыборах в Госдуму по Серовскому округу комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут оснащены участки 14 территориальных избиркомов из 21.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании ИКСО ее секретарь Игорь Буртов. Всего будет использовано 230 комплексов. На 118 участках КОИБов не будет в соответствии с рекомендациями ЦИК – к ним либо приписано слишком мало избирателей (менее 500 человек), либо нет технической или логистической возможности для их установки. Это касается в основном отдаленных территорий, например, в Верхотурском и Таборинском районах. Всего проголосовать с использованием КОИБ смогут 79% избирателей округа.

А вот на довыборах в заксо по Орджоникидзевскому округу КОИБами будет охвачено 99% участков.

Екатеринбург, Серов, служба информации

Екатеринбург, Серов. Другие новости 17.07.19

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