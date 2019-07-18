В ДТП на Шварца пострадали трое детей и трое взрослых, в том числе беременная женщина (ФОТО)

Среди пострадавших в ДТП на улице Шварца в Екатеринбурге оказались трое детей и трое взрослых, в том числе – беременная женщина. Все они были пассажирами автобуса, в который врезалась легковушка. Оба водителя не пострадали.

Об этом РИА «Новый День» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он рассказал, что двух мальчиков, пяти и десяти лет, а также 16-летнюю девушку, доставили в 9-ю детскую горбольницу. Пассажиры автобуса, по предварительным данным, пострадали главным образом не от столкновения, а от резкого торможения.

Взрослых пострадавших отвезли в ГКБ № 24. Водителем автобуса является гражданин Киргизии 1965 года рождения, который последние 12 лет проживает в России. Его опыт вождения 35 лет. «Водителем иномарки оказалась местная жительница 1963 года рождения с 23-летним водительским стажем. По предварительным данным, автоледи либо отвлеклась, либо по какой-то иной причине якобы не заметила приближающийся автобус. Водители внешних признаков опьянения не имеют. Тем не менее, их отправили на экспертизу. Транспортные средства получили незначительные повреждения», – сообщил полковник Горелых.

В ГИБДД города добавили, что водитель «Тойоты» не предоставила преимущество при движении автобусу. По итогам проверки всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.

Напомним, сегодня около 14 часов джип «Тойота Рав4» выезжал из двора дома по улице Шварца, 14, и врезался в автобус 056 маршрута. На место приехали две машины реанимации.

Екатеринбург, служба информации

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