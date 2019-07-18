К пострадавшим в ДТП на Шварца прибавился еще один ребенок

Число пассажиров автобуса, пострадавших сегодня днем в ДТП на улице Шварца в Екатеринбурге, увеличилось с шести до семи.

Как рассказал РИА «Новый День» начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, еще одной пострадавшей оказалась трехлетняя девочка. Так же, как и других трех детей, ее доставили в ДГБ № 9, где оказывают необходимую медицинскую помощь.

Стаи известны новые подробности и о водительнице «Рав4», которая ударила автобус, выезжая из двора. Сотрудники ДПС установили, что ее водительское удостоверение было просрочено на четыре месяца. Принято решение о привлечении женщины к ответственности по статье 12.7.1 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

Напомним, ранее в полиции сообщили, что среди пострадавших в ДТП на улице Шварца в Екатеринбурге оказались трое детей (5, 10 и 16 лет) и трое взрослых, в том числе – беременная женщина. Все они были пассажирами автобуса № 056, в который врезалась «Тойота Рав4». Оба водителя не пострадали.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.07.19

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