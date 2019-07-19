В Омске проведут опрос по строительству храма, «чтобы не наступить на те же грабли, что в Екатеринбурге»

Губернатор Омской области Александр Бурков предложил провести опрос, чтобы узнать отношение омичей к строительству Ильинской церкви в центре города, в Ленинском сквере. За воссоздание собора ратует бывший глава региона Леонид Полежаев, президент фонда «Духовное наследие». Мнением Буркова поинтересовались участники молодёжного форума «Ритм».

«Ответ надо получать не только у меня – надо получать ответ у всего общества, у всех жителей Омска, – констатировал глава региона, – чтобы не наступить на те же грабли, что и в Екатеринбурге, когда кто-то из представителей олигархических структур решил, что собор нужно делать именно в этом месте, и получил массовый протест и недовольство екатеринбуржцев», – цитирует Буркова городской портал «НГС.Омск». По данным омских журналистов, омское правительство организует массовые опросы, губернатор отметил, что опросный лист уже готовится.

Александр Бурков руководит Омской областью с 2017 года. До этого он был депутатом Госдумы от Свердловской области.

В Екатеринбурге в мае прошли массовые протесты против строительства храма в сквере. По итогам этих акций было решено строить храм в другом месте – конкретная площадка станет известна после опроса. Из-за протестов было возбуждено более сотни административных дел, известно о четырех уголовных делах.

Омск, служба информации

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