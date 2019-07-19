В деревне Быкова возобновили газоснабжение, отключенное после дорожной аварии

В деревне Быкова под Богдановичем сегодня в 14-40 было восстановлено газоснабжение 41 жилого дома, нарушенное в результате ДТП. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, позавчера, 17 июля, в 16-30, грузовик «Урал» перевернулся на газопровод, повредив его. Сам водитель не пострадал, человеческих жертв нет. Но в результате аварии 143 жителя деревни Быкова, в том числе 27 детей, остались без газа.

Первоначально предполагалось, что газоснабжение восстановят к вечеру 18 июля.

Богданович, служба информации

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