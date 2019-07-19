Сегодня в 18:00 завершается выдвижение кандидатов на довыборы по Уралмашу

Сегодня в 18.00 свердловский облизбирком закрывает прием документов на выдвижение кандидатов на довыборы депутата заксо по одномандатному Орджоникидзевскому округу № 11.

По данным избиркома, выдвинулись всего семь кандидатов, один из которых уже зарегистрирован. Это Дмитрий Головин, 1964 г.р., окончил СИНХ, индивидуальный предприниматель, бывший депутат ЕГД от партии «Яблоко».

Ждут регистрации еще шестеро (в порядке выдвижения):

Самовыдвиженец Вадим Носков, 1966 г.р., окончил УрГУ, работает сторожем;

Самовыдвиженка Ольга Жигун, 1982 г.р., окончила УГТУ-УПИ, временно не работает;

Кандидат от КПРФ Андрей Пиняжин, 1974 г.р., замдиректора ООО «Полимерная кровля»;

Кандидат от «Единой России» Владимир Смирнов, 1981 г.р., окончил УрГЭУ, действующий депутат ЕГД, индивидуальный предприниматель;

Кандидат от «справороссов» Дмитрий Бондарев, 1969 г.р., окончил УГТУ-УПИ, гендиректор ООО «АиФ-Урал»;

Кандидат от ЛДПР Александр Каптюг, 1978 г.р., окончил УрГЭУ, гендиректор ООО «Каслинское механическое предприятие», действующий депутат гордумы Асбеста.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.07.19

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