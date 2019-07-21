На Среднем Урале 4,5 тысячи человек из-за грозы остались без света

Сысертский район остался без света из-за прошедшей ночью грозы. Электроснабжение нарушено у 4,5 тысяч жителей в Сысерти, поселках Большой Исток, Патруши, Западный, Бобровский, Ново-Ипатово, Большое Седельниково. Причиной отсутствия света в основном стали обрывы проводов.

«Аварийно-восстановительные бригады филиала «Россети Урал» – «Свердловэнерго» незамедлительно приступили к работам на поврежденных стихией объектах, выполняют необходимые переключения для запитывания потребителей по резервным схемам электроснабжения. Также, специалисты энергокомпании задействуют 7 дизель-генераторных установок общей мощностью 850 кВт.", – сообщили в пресс-службе МРСК Урала. Восстановительные работы к этому времени близятся к завершению, но энергетики полагают, что точечно работать по заявкам потребителей будут до вечера.

Минувшей ночью в Свердловской области прошли сильные грозы и ливни. В Екатеринбурге затопило улицы, в Кольцово график взлетов и посадок самолетов нормализовался только к утру.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга заявили, что работают над прочисткой ливневок. Из 35 отказавших ночью светофоров восстановили только 17.

В МЧС сообщают о новом штормовом предупреждении – ливни и грозы возможны 22 июля, в понедельник.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.07.19

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