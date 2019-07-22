Штормовое предупреждение на Урале продлили на сутки

В Свердловской области на сутки продлили штормовое предупреждение. Завтра, 23 июля, сохраняется вероятность сильных ливней, грозы, града и ветра с порывами до 27 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области со ссылкой на данные синоптиков.

«Главное управление просит свердловчан и гостей области соблюдать меры безопасности и не пренебрегать рекомендациями спасателей. Берегите себя и своих близких», – напомнили в чрезвычайном ведомстве.

Отметим, что в ночь на воскресенье в Свердловской области прошла сильная гроза – без света остались 4,5 тысячи жителей региона, в Екатеринбурге под воду ушла часть улицы Шефской под Блюхеровским мостом.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.07.19

На Бажова меняют трубу, из-за которой подвал дома превращался в парилку (ФОТО). / Берег Шарташа после выходных превратился в помойку (ФОТО). / Гостей UralTerraJazz довезут до Камышлова на дополнительных электричках. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»