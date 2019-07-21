На Среднем Урале пропала девочка-подросток с 3-летней племянницей

В Свердловской области ищут 14-летнюю Алену Пономареву и ее 3-летнюю племянницу Дарью Пономареву. Девочки 19 июля, в пятницу, уехали из поселка Совхозный Белоярского района и пропали.

«Они живут в Совхозном. Алена отпросилась у мамы съездить в гости к тете, которая живет в поселке Новый быт, она там часто бывала. С собой взяла племянницу. Мама проводила их на вокзал, тетя должна была встретить их в Каменске-Уральском, но они разминулись на вокзале», – рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт». У старшей девочки есть при себе сотовый телефон, но дозвониться по нему не смогли, он сел.

Всех, кому что-либо известно о детях, просят сообщать по телефону по тел.: 8 800 700-54-52 или 112.

Алена.

Приметы:

Рост : 180 см.

Телосложение: худощавое .

Волосы: светло- русые.

Была одета:

Алены: черная футболка с белыми надписями, черные спортивные штаны, черные полукеды.

С собой: белый большой пакет, сумка маленькая через плечо светло-коричневая.

Дарья.

Приметы:

Рост : 90 см.

Телосложение: среднее.

Волосы: светло- русые.

Глаза: голубые.

Была одета: светлая юбка с фиолетовыми пятнами, желтая футболка с глазками, розовая кепка, красные туфли.

Екатеринбург, служба информации

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