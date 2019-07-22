Девочка-подросток, которая пропала с трехлетней племянницей, нашлась в Курганской области у виртуального ухажера

Девочка 14 лет и ее трехлетняя племянница, которые пропали в пятницу, 19 июля, нашлись. Как оказалось, старшая поехала знакомиться с приятелем по переписке, они добрались в соседний регион на такси и с помощью сервиса «БлаБлаКар».

О путешествии детей и их поисках рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что поиски девочек начались сразу после поступления информации об их пропаже, в Заречном был создан оперативный штаб под руководством врио начальника ОВД подполковника Александра Дудина, их искали в поселках Белоярского района, в городе Каменске-Уральском, задействовано было около 60 полицейских, работали волонтеры.

Ближе к сегодняшней ночи по телефону 112 поступил звонок от таксиста, который рассказал, что подвозил до Кургана двух девочек, которые по описанию похожи на потерявшихся. Уже в соседней области он помог детям найти водителя через «БлаБлаКар», который подбросил их до Макушино. Приметы детей совпали. Как оказалось, 14-летняя Алена поехала к парню 2002 г.р., с которым общалась в соцсети и хотела познакомиться с ним в реальной жизни. Родителям о планах на путешествие она не сообщила. Почему водителей попуток не смутило, что они везут подростка с маленьким ребенком на руках, пока неизвестно.

«В настоящее время правоохранители доставляют девочек к их законным представителям. В криминальную историю они, по счастью, не угодили. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», – добавил Горелых.

Напомним, 19 июля в поселке Совхозном 14-летняя Алена, взяв с собой 3-летнюю Дарью, отпросилась у мамы съездить в гости к тете в село под Каменским-Уральским. В Совхозном девочек на электричку проводила мама, в Каменске-Уральском их должна была встретить тетя, но женщина детей на вокзале не нашла.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.07.19

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