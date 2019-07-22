Козицын, Алтушкин и Пумпянский попали в топ-50 Forbes

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов России. В него вошли три уральских предпринимателя.

Так, на 24-й строчке оказался генеральный директор УГМК Андрей Козицын. Его состояние оценивается в 4,4 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом миллиардер из Верхней Пышмы поднялся на одну строчку выше, хотя потерял 400 млн долларов.

Следом, на 25-й строчке, расположился глава РМК Игорь Алтушкин, чьи доходы оценили в 4,3 млрд долларов. «Младший медник» поднялся за год с 33-й до 25-й строчки рейтинга Forbes, став богаче на 900 млн долларов.

Еще один уралец – председатель совета директор ТМК и владелец «Синары» Дмитрий Пумпянский – расположился на 46-й позиции рейтинга. Его состояние аналитики Forbes оценили в 2,2 млрд долларов. Причем еще годом ранее он был на 62-й строчке рейтинга с 1,6 млрд долларов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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