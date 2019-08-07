«Почетный гражданин»: скульптор Грюнберг проиграл четыре голоса миллиардеру Пумпянскому

В Екатеринбурге завершила работу комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга – 2019».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в ходе рейтингового голосования победил председатель совета директоров ТМК и владелец «Синары» Дмитрий Пумпянский – он получил 10 голосов членов комиссии (в нее входят депутаты гордумы и сотрудники администрации). Второе место занял скульптор Константин Грюнберг – за него проголосовали 6 человек.

Напомним, председатель совета директор ТМК и владелец «Синары» Дмитрий Пумпянский в этом году находится на 46-й позиции рейтинга Forbes. Его состояние аналитики оценили в 2,2 млрд долларов. Скульптор Константин Грюнберг – автор монумента «Черный тюльпан» и памятника маршалу Жукову в Екатеринбурге. В предварительный список из 21 кандидата входили также известные в городе врачи, педагоги, ученые, деятели культуры, руководители предприятий.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.08.19

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