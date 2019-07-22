Из Екатеринбурга уходит последняя европейская авиакомпания – Finnair прекратит полеты в Хельсинки

Из Екатеринбурга продолжают уходить европейские авиакомпании. О прекращении полетов из Кольцово в Хельсинки с 10 октября объявил финский перевозчик Finnair. Авиакомпания ссылается на экономические условия: спроса на Урале нет.

Как ранее писал «Новый День», процесс исхода европейских авиаперевозчиков с уральского рынка начался еще в 2010 году. После денежных 2008-2009 годов туррынок России пережил серьезный кризис. Первыми ушли British Airways, затем прекратили полеты Lufthansa, Alitalia. Туроператоры перестали делать горнолыжные зимние туры с прямыми перелетами на крыльях европейцев. А с января 2019 года из Екатеринбурга в Прагу перестали летать даже такие привычные для Урала Czech Airlines.

Finnair была последней европейской авиакомпанией, которая предлагала прямые вылеты из Кольцово в Европу – Хельсинки. Информацию об отмене рейсов с 10 октября «Новому Дню» подтвердили в Уральской ассоциации туризма.

«В письме, которое получила Уральская ассоциация туризма, указано, что причины экономического характера, но детализации нет. Предполагаю, что либо заполняемость рейсов была невысокой, либо цена на билет не окупала обслуживание бортов», – рассказал «Новому Дню» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

При этом в ближайшие годы на уральском туррынке не ждут какого-либо наплыва новых перевозчиков.

«Какие-то авиакомпании, конечно, будут появляться. Но такого объема перевозки по европейским направлениям, такого количества европейских авиакомпаний, как было в 2008 году, не ждем», – прокомментировал Михаил Мальцев.

После ухода Finnair из Екатеринбурга в Европу можно будет улететь только со стыковкой в Москве. Небольшое количество прямых вылетов рейсов предлагают отечественные авиакомпании. Еще один вариант – на рейсах Turkish Airlines – со стыковкой в Стамбуле.

Напомним, ранее авиакомпания Finnair регулярно участвовала в акции «Сумасшедшие дни» в «Стокмане» и предлагала дешевые билеты на прямые перелеты в разные европейские столицы. После скачка курса евро по отношению к рублю в 2015 году авиакомпания отказалась от проведения популярной акции. Но приобрести билеты напрямую в Хельсинки можно было по сей день. По информации на официальном сайте авиакомпании, цены на билеты были немаленькими: свыше 20 тысяч рублей в одну сторону.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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