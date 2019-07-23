В Екатеринбурге закроют на ремонт еще один мост и четыре дороги

Администрация Екатеринбурга сегодня опубликовала закупку на ремонт еще пяти участков дорог. Общая стоимость ремонтов около 90 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ремонтировать будут:

мост на улице Шевченко (ул. Шевченко от Кузнечной до дома № 1 по улице Советской);

ул. Щорса от Машинной до дома № 7Я по Щорса;

ул. Авиационную от Белинского до Степана Разина;

ул. Совхозную от проспекта Космонавтов до Шефской;

улицу Дагестанскую.

Подрядчик должен будет срезать старый слой асфальта, уложить новый, поменять бордюры, нанести разметку.

Сроки перекрытий дорог не указаны, однако итоги аукциона подведут только 2 августа. Ремонтировать дороги по контракту можно до 25 декабря.

При этом на подъезде к мосту есть проблемы – проехать по Шевченко от Мамина-Сибиряка до Луначарского нельзя из-за замены тепломагистрали.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.07.19

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