Движение по улице Шевченко в Екатеринбурге закрывают на месяц

В Екатеринбурге закрывается движение еще по одной улице – из-за ремонта теплосети проезд ограничат по улице Шевченко. Как сообщили в пресс-служба администрации города, до 25 августа закрыт проезд по Шевченко от дома № 73 по улице Мамина-Сибиряка до улицы Луначарского.

На этот же срок закрывается движение троллейбусов, идущих по маршруту № 4, по улице Шевченко, от улицы Сулимова до остановки «Станция метро «Динамо» в обоих направлениях.

Кроме того, закрывается автомобильное движение по дублеру улицы Шевченко, от улицы Восточной до дома № 27 по улице Шевченко и по мосту на этой же стороне Шевченко (от дома № 33 до дома № 23). Это ограничение будет действовать до 4 августа.

Перекрытия связаны с ремонтом теплосети.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.07.19

На довыборах в заксобрание двое сняли свои кандидатуры. / МЧС предупреждает о непогоде на Урале в выходные. / За несколько минут до окончания выдвижения в заксо в избирком пришел восьмой кандидат. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»