Энергетики перекроют следующую часть улицы Шевченко

В связи с проведением строительно-монтажных работ на улице Шевченко АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроет движение на очередном участке улицы Шевченко.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, движение автотранспорта по улице Шевченко от улицы Луначарского до Бажова будет закрыто с 8:00 часов 2 августа до 23:00 часов 10 сентября 2019 года.

Движение троллейбусов № 4, которые не ходят с 13 июля, не будет возобновлено до 23:00 часов 10 сентября 2019 года.

Движение автотранспорта будет перенаправлено по улицам Мамина-Сибиряка, Луначарского, Восточной, Уральской.

Напомним, участок улицы Шевченко от перекрестка с улицей Мамина-Сибиряка до Луначарского был закрыт для любого автотранспорта с 16 июля.

Екатеринбург, служба информации

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