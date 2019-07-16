Строители закрыли улицу Шевченко для любого транспорта

Участок улицы Шевченко от перекрестка с улицей Мамина-Сибиряка до Луначарского закрыт для любого автотранспорта до полуночи 25 августа.

Кроме этого, как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, закрыто движение по дублеру улицы Шевченко, от улицы Восточной до дома №27 по улице Шевченко. Водителям советуют объезжать участок дорожных работ по улицам Мамина-Сибиряка, Восточной и Уральской. Ремонтные работы ведет ООО «ЖБИ 2020».

Напомним, с субботы, 13 июля, до конца августа по той же причине было закрыто движение троллейбуса № 4, который курсировал от станции метро «Динамо» до улицы Сулимова.

Екатеринбург, служба информации

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