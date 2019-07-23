Воды не хватает, берут из соседнего отеля: подробности пожара в Косулино (ФОТО)

В селе Косулино второй час горит магазин «Пятерочка».

Как передают читатели РИА «Новый День» с места событий, на месте уже работают 8 пожарных машин, но воды не хватает, и ее берут еще и из находящейся рядом гостиницы «Раздолье».

Посмотреть на пожар пришли многие жители села. В соцсетях одни переживают за судьбу магазина, другие говорят, что давно пора было строить новый. Отдельно сельчане переживают за стоявший в магазине банкомат. «Не живет у нас банкомат», – сетуют пользователи.

Напомним, сообщение о ЧП поступило в 14:40. Предварительная площадь пожара – 500 кв. м. Из-за высокой температуры крыша магазина рухнула. В тушении пожара задействованы более 20 человек личного состава, спецтехника. На помощь к белоярским пожарным едут коллеги из Заречного, Арамили, поселка Уральского.

Косулино, служба информации

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