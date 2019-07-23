Пожар в Косулино потушили. Его площадь составила 1000 кв. м

Крупный пожар в селе Косулино ликвидирован. Пожарные справились с огнем в 17:16. На месте продолжают работать подразделения, ведется проливка и разбор сгоревших конструкций. Причина возгорания устанавливается.

Соседние дома не пострадали. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, всего в тушении пожара были задействованы 10 единиц спецтехники, 40 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда поселка Рассоха.

По уточненной информации, из здания до прибытия пожарных было эвакуировано 40 человек, из них семь сотрудников магазина. Пострадавших нет.

Напомним, сообщение о ЧП поступило в 14:40. Из-за высокой температуры крыша магазина рухнула. Посмотреть на пожар пришли многие жители села. В соцсетях одни переживают за судьбу магазина, другие говорят, что давно пора было строить новый. Сельчане переживают и за стоявший в магазине банкомат – по некоторым данным, он был единственным в селе.

Косулино, служба информации

Косулино. Другие новости 23.07.19

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