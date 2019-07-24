Кандидаты в заксо по Орджоникидзевскому округу начали тратить и просить деньги

С начала кампании по довыборам депутата свердловского заксобрания на счета кандидатов поступило в общей сложности 853,5 тысячи рублей. Но активную агитационную деятельность пока ведут не все.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые сведения о состоянии избирательных фондов кандидатов опубликовала Орджоникидзевская районная ТИК. По состоянию на 23 июля деньги в кампанию вложили только двое: 800 тысяч – единоросс Владимир Смирнов и 53,5 тысячи – яблочник Дмитрий Головин. В обоих случаях это личные деньги кандидатов. Причем Смирнов уже успел изрядно потратиться: по данным РТИК, он изготовил агитматериалов уже почти на 330 тысяч рублей. Дмитрий Головин на печатную агитацию пока не тратится, но уже обратился за помощью к своим сторонникам в соцсетях. «Кратко выглядит так: дайте денег на выборы, добрые люди!» – написал он и подробно расписал, сколько стоят листовки, кубы и работа агитаторов. За все потраченные деньги обещал отчитываться еженедельно.

Избирательные фонды коммуниста Андрея Пиняжина и кандидата от СР Дмитрия Бондарева пока пусты.

Добавим, что максимальный объем избирательного фонда на довыборах в заксо – 7 млн 500 тысяч рублей, в том числе – не более 3 млн 750 тысяч рублей средств самого кандидата, не более той же суммы от его партии, не более 150 тысяч от одного физлица и 1,5 млн рублей – от юрлица.

Екатеринбург, служба информации

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