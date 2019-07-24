По требованию прокурора заксо уточнит, как отправлять провинившихся депутатов в бан

Перед принятием кодекса депутатской этики на пленарном заседании заксо депутатам придется внести изменения или в сами правила, или в регламент своей работы. Этого требует прокуратура. Причиной стала норма о так называемом депутатском бане – лишении провинившегося народного избранника права выступать в заксо сроком до месяца.

Как сообщила РИА «Новый День» пресс-секретарь прокуратуры Марина Канатова, представители надзорного ведомства обнаружили, что в проекте постановления заксо «О правилах депутатской этики» в п. 11.4 содержится такая мера воздействия на нарушителей, как «лишение права выступления на заседаниях сроком до одного месяца». При этом в действующем регламенте заксо точно такая же мера ответственности уже есть – за оскорбительные выражения, ложь, призыв к незаконным действиям. По мнению прокуратуры, одновременное упоминание «депутатского бана» и в правилах депутатской этики, и в регламенте избыточно и может создать правовые коллизии при его применении. Депутатам рекомендовано до принятия закона определиться, в каком документе оставить это положение, а из какого – убрать.

Напомним, проект правил депутатской этики уже был рассмотрен профильным комитетом. В списке, например, такие: «Депутат воздерживается от действий, заявлений и поступков, способных скомпрометировать его, Законодательное Собрание Свердловской области (далее – Законодательное Собрание) и представляемых им избирателей»; «Депутат при осуществлении депутатской деятельности не вправе использовать в своей речи грубые, оскорбительные выражения и совершать действия, наносящие ущерб чести, достоинству и деловой репутации депутатов, должностных лиц и граждан, а также наносящие ущерб деловой репутации юридических лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, призывать к незаконным действиям».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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