Депутатам запретят обзываться, врать, угрожать и компрометировать заксобрание

Депутатов свердловского заксо обяжут следовать идеалам добра, честности и гуманности, уважительно относиться друг к другу, должностным лицам и гражданам и не совершать компрометирующих заксо поступков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в заксо подготовлен и опубликован проект постановления «О правилах депутатской этики», который профильный комитет рассмотрит уже в понедельник, 22 июля. Вместе с ним будут рассмотрены соответствующие поправки к закону о статусе депутата и к регламенту работы заксо. Закон будет принят на последнем в этой сессии заседании, 30 июля.

В числе правил для народных избранников, например, такие: «Депутат воздерживается от действий, заявлений и поступков, способных скомпрометировать его, Законодательное Собрание Свердловской области (далее – Законодательное Собрание) и представляемых им избирателей»; «Депутат при осуществлении депутатской деятельности не вправе использовать в своей речи грубые, оскорбительные выражения и совершать действия, наносящие ущерб чести, достоинству и деловой репутации депутатов, должностных лиц и граждан, а также наносящие ущерб деловой репутации юридических лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, призывать к незаконным действиям».

Если депутат нарушит правила непосредственно на заседании заксо, председатель может лишить его слова до конца заседания. Если это произойдет где-то в другом месте, то вопросом будет заниматься мандатная комиссия (напомним, ее возглавляет единоросс Алексей Коробейников).

К нарушителю могут быть применены меры от замечания до лишения депутата права выступать на заседаниях законодательного собрания на срок до одного месяца (в месяц проводится не более одного-двух заседаний, – прим. ред).

Напомним, в заксо были и есть депутаты, которые, по мнению общественности, явно вели себя неэтично. Например, Армена Карапетяна гаишники остановили по подозрению в нетрезвом вождении и оштрафовали за отказ проходить медосвидетельствование. Инцидент был рассмотрен на заседании заксо, где коллеги выразили депутату порицание. Он же, рассердившись на своего обвинителя Алексея Коробейникова, назвал его «сусликом» и «плохим мальчиком». Но мандата одиозный депутат в итоге лишился не за это, а за неточные данные в сведениях о доходах.

Другой депутат заксо, который прославился на всю страну – Илья Гаффнер, который в январе 2015 года посоветовал россиянам «меньше питаться». Его дело рассматривали коллеги по партии «Единая Россия», но по итогу он не только остался депутатом до конца срока, но и в 2016 году переизбрался повторно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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