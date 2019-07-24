В Екатеринбурге отменили «Арену героев»

В Екатеринбурге отменена «Арена героев» – спортивное мероприятие от организаторов «Гонки героев». В отличие от последнего, оно не предполагает длинных пробежек между препятствиями и больших временных затрат. В уральской столице «Арену» собирались проводить на Плотинке со 2 по 4 августа включительно, однако сегодня участникам, купившим билеты, стали поступать сообщения об отмене мероприятия. Причин покупателям не сообщили.

Как рассказал «Новому Дню» координатор мероприятия в Свердловской области Алексей Анисимов, отмена связана с тем, что организаторы не успевают смонтировать и демонтировать все конструкции на Плотинке – перед «Ареной» и после нее запланированы другие городские мероприятия, и организаторы забега с препятствиями, по всей видимости, просто не рассчитали время. «Всем, кто купил билеты, вернут деньги. Либо они могут пробежать «Арену героев» в Москве или Санкт-Петербурге бесплатно, а в следующем году получить скидку на участие в мероприятии в Екатеринбурге», – пояснил он.

По неофициальным данным, причина отмены «Арены героев» связана с тем, что на мероприятие было продано слишком мало билетов. Отметим, что самый дешевый – на тренировку, т.е. прохождение пяти любых препятствий, – стоил от 200 рублей, на фан-забег – 700 рублей, на чемпионат (прохождение на время) – 800 рублей и на командное прохождение – 1200 рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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