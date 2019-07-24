Серовскую драму покидает режиссер, поднявший театр до уровня «Золотой маски». Актеры в шоке

Серовский театр драмы им. Чехова, который за последние годы стал одним из самых популярных провинциальных театров, покидает режиссер Петр Незлученко. Именно при нем в репертуаре северного уральского театра появились спектакли, которые были номинированы на «Золотую маску» – что очень редко бывает в театральном мире. Коллектив театра в шоке. Некоторые актеры планируют уйти вслед за своим мастером.

Заявление об уходе главный режиссер Петр Незлученко сделал на завершающем сезон собрании труппы. Он пояснил, что его взгляды на развитие серовской драмы не сходятся с позицией нового директора театра Владимира Пантелеева, назначенного в июне. Куда уходит Петр Незлученко, пока не сообщается, но вряд ли постановщик, ставший известным не только на Урале, останется без работы.

Как рассказали «Новому Дню» актеры театра, в труппе сейчас разлад. Некоторые собираются уходить за Петром Владленовичем. «В курилке, конечно, ходили слухи о том, что новый директор подсиживает Незлученко. За его спиной велись переговоры с новыми режиссерами. Но для всех актеров заявление об уходе стало шоком, – рассказал один из работников «Новому Дню». – Знаю, что как минимум два актера в следующем сезоне не намерены продлевать контракт».

В театре информацию об уходе режиссера подтвердили. Заявление также опубликовано на странице театра «ВКонтакте».

«Потеря творческого лидера для театра всегда несет за собой потерю равновесия. Точка... Но мы не можем не сказать о переменах, которые вас ждут. И нас ждут. Перемены. Дело в том, что в последний рабочий день перед отпуском главный режиссёр театра – Петр Незлученко объявил коллективу, что покидает свой пост. Основная причина ухода – кардинальное несовпадение взглядов на дальнейшее развитие и творческий путь театра с новым руководством. А точнее, с новым директором, который принял должность в июне этого года», – говорится в сообщении.

Под публикацией – шквал комментариев жителей Серова, зрителей театра из других городов, куда чеховцы ездили на фестивали. В большинстве своем люди сожалеют, что Незлученко ушел со своего поста. Для многих новость стала шоком. Высказываются опасения, что без Петра Владленовича серовский театр вряд ли добьется таких высот, как приглашение на фестивали по всей стране.

К сожалению, дозвониться до Петра Незлученко на момент выхода материала не удалось, в соцсетях он офлайн.

Журналу «Театр» свой уход Незлученко объяснил так: «…В середине июня назначили нового директора – Владимира Пантелеева. Сразу трудно было сказать, что будет, сработаемся ли мы с ним. Постепенно пришло понимание, что он хочет все взять под свой контроль: пытается управлять репертуарной политикой, звонит режиссерам, предлагает постановки, выбирает худсовет. И все это втихую, за спиной. В глаза же уверяет, что мы работаем вместе. Худсовет он учредил, пока я был на лаборатории в Михайловском, с ним он успел обсудить и репертуарную политику, и мои постановки.

Я начал понимать, что больше как главный режиссер я в театре не нужен, и стал добиваться откровенного разговора. И вот сегодня он состоялся. Я заявил, что если театр нуждается во мне, то я готов выполнять свою работу, но делать ее за меня не надо. Сказал, что заместителем директора по творческим вопросам я не буду. И тогда получил ответ, что главный тут директор. И он сам будет решать все вопросы».

Также, по мнению режиссера, новый директор хочет, чтобы театр начал зарабатывать за счет «легкого» репертуара, а артистов привлечь к выступлениям на городских праздниках. Полный комментарий – здесь.

Напомним, Серовский театр драмы им. Чехова регулярно принимал участие и побеждал в региональных театральных фестивалях: «Браво!», «Коляда-plays». А в 2015 году случилось почти небывалое для провинциального театра – постановка из Серова получила сразу три номинации на премию «Золотая маска» со спектаклем «Трамвай Желание». Надо отметить, что театры из небольших городов крайне редко попадают во внимание жюри главной театральной премии страны. В 2018 году Серовская драма поехала на «Золотую маску» еще раз – со спектаклем «Сучилища». По мнению многих работников серовской драмы, на новый уровень театр вывел именно Петр Незлученко.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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