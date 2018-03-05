Первым покажут «Сучилища»: свердловские театры уехали на «Золотую маску» в Москву

В московских театрах начинаются показы спектаклей – номинантов на российскую национальную театральную премию «Золотая маска». И сегодня столичные зрители увидят спектакль «Сучилища» театра из Серова – постановка из глубинки будет бороться за звание лучшей в России наряду со спекталями именитых соперников.

«Сучилища» Серовского театра драмы им Чехова номинированы в категориях «Драма/спектакль малой формы», «Работа режиссера», «Работа художника по костюмам», «Женская роль», «Мужская роль». В рамках программы «Маска плюс» зрители смогут увидеть еще одну постановку этого театра драмы – «Смерть Тарелкина», сообщает сегодня пресс-служба Министерства культуры Свердловской области.

Артисты Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета 14 марта выступят на новой сцене Большого театра, представив одноактный балет «Наяда и рыбак. Сюита», заявленный в пяти номинациях. А 15 марта столичной публике представят оперетту Свердловской музкомедии «Микадо, или город Титипу», представленную в шести номинациях.

Также от Свердловской области на «Маску» номинированы балет «Снежная королева» и опера «Пассажирка» Оперного театра, спектакли «Имаго-ловушка» «Провинциальных танцев» и «Эссенция» танцевальной компании Zonk'a.Торжественная церемония вручения премии «Золотая маска» состоится 15 апреля в Большом театре.

Напомним, в мае фестиваль спектаклей «Золотой маски» пройдет и в Екатеринбурге – на уральских сценах покажут спектакли-номинанты этого года, и не только свердловские. Ожидается приезд Театра наций со спектаклем «Цирк», БДТ им. Товстоногова с «Пьяными» и других именитых трупп.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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