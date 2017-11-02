«Пассажирка», «Микадо» и другие: на «Золотую маску» выдвинули семь спектаклей пяти свердловских театров (ФОТО)

Только что в Москве назвали номинантов главной театральной премии России «Золотая маска». Екатеринбург в этом году представляют сразу четыре театра и уже второй раз номинирован Театр драмы из Серова. Лучшими могут стать опера «Пассажирка», мюзикл «Микадо», балет «Снежная королева», драматическая постановка «Сучилища» и другие. Результаты объявят традиционно в апреле 2018 года.

Единственным свердловским театром, который отметили в категории «Драма», стал Серовский театр драмы. Награды может принести спектакль малой формы «Сучилища», выдвинутый в соответствующей номинации. Также за награду поборется режиссер постановки Петр Шерешевский. Номинированы и серовские актриса Карина Пестова за роль Таньки, Кирилл Имеров – за роль Сережи, и художник спектакля Алексей Унесихин. Драматург Андрей Иванов поборется в номинации «Работа драматурга» за работу над теми же «Сучилищами».

Предсказуемо номинирована опера «Пассажирка» Екатеринбургского театра – всероссийская премьера осенью прошлого года вызвала восторги у критиков и зрителей. Спектакль затрагивает сложнейшую тему заключенных в Освенциме и общения с надзирателями, человеческой свободы и силы. За работу над оперой номинированы дирижер Оливер фон Дохнаньи, режиссер Тадэуш Штрасбергер, солистка Надежда Бабинцева (роль Лизы).

Также у Екатеринбургского театра оперы и балета есть и «танцевальные» номинации: одноактная постановка «Наяда и рыбак. Сюита» и «Снежная королева» будут соревноваться за право называться лучшими балетами России. Отмечены и балетные дирижеры: Алексей Богорад («Наяда и рыбак») и Павел Клиничев («Снежная королева»).

В номинации «Современный танец/Спектакль» выдвинуты на премию два известных екатеринбургских коллектива: театр «Провинциальные танцы» со спектаклем «Имаго-Ловушка» и танц-компания «Zonk'а» c «Эссенцией».

За право называться лучшим балетмейстером поборются сразу пятеро представителей Екатеринбурга: Татьяна Баганова («Провинциальные танцы»), Вячеслав Самодуров и Юрий Бурлака (Театр оперы и балета), Анна Щеклеина и Александр Фролов («Zonk'а»).

Также за работу в перечисленных выше балетах и танцевальных спектаклях номинированы и солистки: Мики Нисигути (Герда, «Снежная королева», Оперный театр), Екатерина Сапогова (Джианнина, «Наяда и рыбак», Оперный театр), Анна Щеклеина («Zonk'а»). И солисты: Андрей Вешкурцев (Цветок, «Снежная королева»), Александр Меркушев (Маттео, «Наяда и рыбак»), Александр Фролов («Zonk'а»). В номинации «Работа композитора в музыкальном театре» выдвинут Артем Васильев («Снежная королева»).

Еще один театр, который громко напомнил о себе на «Золотой маске», – Свердловская музкомедия. У спектакля «Микадо, или Город Титипу» – сразу пять номинаций. Постановка может стать лучшей в номинации «Оперетта/мюзикл». Отдельно отмечена работа режиссера Алексея Франдетти, работа дирижера Антона Ледовского, женская роль в оперетте – Анастасия Ермолаева (Ям-Ям), и двое солистов отмечены в номинации «Роль второго плана в мюзикле» – Ирина Цыбина (Кэтише), Алексей Литвиненко (Ко-Ко). Отметим, что у Музкомедии есть уже 17 «Золотых масок», но в последние годы театр редко становился лауреатом премии.

Екатеринбург, служба информации

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