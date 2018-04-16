Три театра из Екатеринбурга получили четыре «Золотые маски» – за оперу, оперетту и танц-спектакль

Три екатеринбургских театра в этом году получили главные театральные награды России – премии «Золотая маска». У Театра оперы и балета две маски за оперу «Пассажирка», у Музкомедии – одна награда за оперетту «Микадо, или Город Титипу», у «Провинциальных танцев» – приз за «Имаго-ловушку».

Церемония вручения премии «Золотая маска» прошла накануне вечером в Москве. На главные российские театральные награды в этом году претендовали семь уральских спектаклей, больше всего традиционно были представлены музыкальные постановки. Они и принесли Екатеринбургу награды.

Екатеринбургский театр оперы и балета получил две «Золотые маски» за оперу «Пассажирка»: Надежда Бабинцева была признана лучшей исполнительницей женской роли в опере, а Оливер фон Дохнаньи – лучшим «оперным» режиссером. Музкомедии «Маску» принесла Анастасия Ермолаева – она стала лучшей в номинации «женская роль в мюзикле/оперетте» за роль Ям-Ям в оперетте «Микадо, или Город Титипу». И, наконец, «Провинциальные танцы» в очередной раз доказали, что это один из лучших театров современного танца, взяв главный приз в соответствующей номинации: «Имаго-ловушку» признали лучшим танц-спектаклем.

Без наград остались балеты «Наяда и рыбак. Сюита», «Снежная королева» Екатеринбургского театра оперы и балета, спектакль «Сучилища» Серовской драмы, а также «Эссенция» танц-компании «Zonk'а».

Добавим, что лучшим драматическим спектаклем года в России признана постановка «Страх любовь отчаяние» Театра Европы, лучшей драмой малой формы – спектакль «Чук и Гек» Александринского театра. В номинации «Оперетта/мюзикл» лучшим признали постановку «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» Театра на Таганке. Лучшей оперой признали спектакль «Билли Бад» Большого театра, а лучшим балетным спектаклем стала «Сюита в белом» Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). Всех номинантов можно посмотреть на сайте премии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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