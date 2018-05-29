Не взял «Золотую маску», но получил «Браво!»: лучшим уральским спектаклем стал «Сучилища»

В Свердловской области объявили лауреатов главной региональной театральной премии «Браво! – 2017». Лучшим спектаклем стала драма «Сучилища» Серовского театра, а актеры, занятые в постановке, получили статуэтки за свою игру.

Церемония закрытия фестиваля «Браво! – 2017» впервые прошла в Нижнем Тагиле накануне вечером. Главный приз – награду за лучший драматический спектакль – забрал Серовский театр драмы за постановку «Сучилища». Ранее драма была номинирована на «Золотую маску», но, к сожалению, не смогла в глазах жюри превзойти своих столичных конкурентов. В областном же смотре «Браво!» «Сучилища» принесли статуэтки и занятым в спектакле актерам: Кирилл Имеров получил награду в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом театре» за роль Сережи, а Карина Пестова – в номинации «Лучшая женская роль» за роль Таньки.

Также в категории «Драматический спектакль» награды получили Сергей Колесов и Константин Итунин – «Лучший дуэт» в спектакле «Мизантроп» Центра современной драматургии. А за лучший актерский ансамбль статуэтку «Браво!» отдали труппе Свердловского театра драмы за «Способного ученика».

В категории «Музыкальный театр» лучших в этом году не было. Зато сразу несколько наград получили создатели рок-оперы «Орфей и Эвридика» Музкомедии: Андрей Пляскин и Юлия Дякина награждены как «Лучший дуэт», дирижер Борис Нодельман получил приз в своей номинации. За лучшую роль в музыкальном театре отметили Ирину Макарову, исполнившую Певицу в спектакле «Оттепель» той же Музкомедии.

Лучшим спектаклем в современном танце стал #Коппелия_Бот «Провинциальных танцев». А лучшим по результатам online-голосования – спектакль «Жар Птица» театра балета «Щелкунчик».

Два приза получили «детские» постановки: «Жар Птица» муниципального театра балета «Щелкунчик» стала лучшим детским спектаклем, а «Мойдодыр» из Краснотурьинского театра кукол – лучшим кукольным спектаклем. Также было вручено множество спецпризов и дипломов.

Добавим, что драма «Сучилища» сейчас претендует на победу еще в одном престижном театральном конкурсе – «Ново-Сибирский транзит». Также от Свердловской области там представлен «Коляда-театр» со своими «12 стульями». Лауреатов фестиваля назовут в Новосибирске завтра, 30 мая.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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