В Екатеринбурге устроят фестиваль «Золотой маски», ждут «Цирк» Театра наций и «Пьяных» БДТ

В мае в Екатеринбурге пройдет фестиваль спектаклей «Золотой маски» – на уральских сценах покажут спектакли-номинанты этого года, и не только свердловские. Ожидается приезд Театра наций со спектаклем «Цирк», БДТ им. Товстоногова с «Пьяными» и других именитых трупп.

О планировании фестиваля рассказали сегодня на пресс-конференции в ТАСС в Екатеринбурге министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова. Предполагается, что фестиваль пройдет уже после оглашения лауреатов «Золотой маски» – в мае 2018 года. На нем покажут не только спектакли-номинанты от театров региона, но и привезут настоящих театральных звезд. Как подчеркнула Светлана Учайкина, проект финансово затратный и организационно непростой – последний раз сразу несколько номинантов «Маски» показывали в Екатеринбурге около 10 лет назад.

Татьяна Самойлова анонсировала приезд Театра наций со спектаклем «Цирк» с Ингеборгой Дапкунайте, БДТ им. Товстоногова со спектаклем «Пьяные» (лауреат «Маски» 2016 года – лучший режиссер Андрей Могучий) и других именитых театров. Также в афише фестиваля будут все семь уральских спектаклей, номинированных в этом году. Напомним, это опера «Пассажирка» и балеты «Наяда и рыбак. Сюита», «Снежная королева» Екатеринбургского театра оперы и балета, мюзикл «Микадо, или город Титипу» Музкомедии, спектакль «Сучилища» Серовской драмы, а также современные танцевальные постановки – «Имаго-Ловушка» «Провинциальные танцы») и «Эссенция» (танц-компания «Zonk'а»).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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