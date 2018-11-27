Екатеринбургский оперный театр останется без именитого европейского дирижера

Дирижер Оливер фон Дохнаньи с 2019 года уходит с поста главного дирижера Екатеринбургского театра оперы и балета. С именем Дохнаньи были связаны три последние громкие премьеры театра – оперы «Сатьяграха», «Пассжирка» и «Греческие пассионы». На место европейского гуру придет 36-летний российский дирижер Константин Чудовский.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Театра оперы и балета, Оливер Дохнаньи покидает свой пост по истечении контракта в июле 2019 года. Именитый музыкант проработал в Екатеринбургском театре пять лет, четыре из них – в качестве главного дирижера. Именно он был одним из постановщиков главных оперных премьер Екатеринбурга последних лет: опер «Сатьяграха», «Пассажирка», «Греческие пассионы», а также опер «Волшебная флейта», «Русалка», «Турандот». В 2018 году Оливер фон Дохнаньи стал лауреатом главной российской театральной премии «Золотая маска», получив награду как лучший дирижер оперы.

Новым главным дирижером Екатеринбургского театра оперы и балета станет 36-летний Константин Чудовский, – сообщили в оперном.

«Дирижер сотрудничает со многими известными российскими и зарубежными оркестрами и театрами, выступал в России, Австрии, Эстонии, Франции, Болгарии, Израиле. С 2013 года – главный дирижер в Муниципальном театре Сантьяго в Чили. Чудовский официально приступает к обязанностям главного дирижера с начала следующего театрального сезона. Но его сотрудничество с Екатеринбургским театром уже началось – он плотно работает с русским и зарубежным оперным репертуаром театра и до нового года продирижирует операми «Мадам Баттерфляй», «Летучий голландец», «Пиковая дама», «Царская невеста», – рассказали в пресс-службе театра.

Ранее Оливер фон Дохнаньи в мини-интервью «Новому Дню» рассказывал, что работает по всему миру: в театрах Европы, Америки, Австралии и так далее. Но, говорит он, музыка – интернациональный язык, она объединяет людей и их чувства, поэтому понимание находил везде.

«Разница может быть только в качестве оркестра и в том, какие инструменты у музыкантов и сколько им платят», – отмечал Дохнаньи.

На вопрос, что дирижер предпочитает – классику или эксперименты, – ответил: «Хороший театр способен какой угодно эксперимент поставить удачно. Мы можем играть спектакли хоть в бассейне, хоть в сауне, хоть на Марсе – если это хороший театр и талантливо поставлено, это будет уместно. Но если режиссер не видит границ – тут без разницы: ставишь ты классику или модерн. Лично я не работал с такими экстремальными спектаклями, где все идет не по либретто. Но я видел спектакль, который начинался с того, что весь мужской хор сидит в туалете со спущенными штанами. Для меня это перебор. Режиссер хочет показать, какая у него идея, какая свобода, – но это уже просто глупость».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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