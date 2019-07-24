Алексей Беззуб ищет водителей, на чьих регистраторах может быть запись нападения на него

Известный екатеринбургский общественник Алексей Беззуб, координатор проекта «РосЯма», на которого было совершено нападение сегодня днем, просит откликнуться водителей, на регистраторах которых могли сохраниться записи инцидента.

«Видео с окрестных зданий собирают, не все безнадежно, много не расскажу. Но нужны видео с регистраторов машин, район Заречный, улица Готвальда, от Бебеля до Опалихинской, время с 11:10 до 11:30, дата 24 июля 2019 года», – написал Беззуб в соцсети и попросил подписчиков распространить его просьбу. В городском УМВД подтвердили, что заявление о нападении от Алексея поступило в ОП № 9, по нему началась проверка.

Напомним, по словам Беззуба, в это время на него напали двое молодых людей в темном, лет 20-30, избили и забрали рюкзак. По мнению общественника, ограбление было инсценировано, а истинная причина – его гражданская позиция по ряду вопросов.

Алексей Беззуб – в прошлом главный квартальный Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Сейчас он регулярно участвует в качестве эксперта в различных дискуссиях по общегородским вопросам: уборке снега в зимний период, развитию Шарташского лесопарка, строительству храма святой Екатерины и так далее.

Екатеринбург, служба информации

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