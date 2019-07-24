В Екатеринбурге избили координатора проекта «РосЯма»

Сегодня днем в екатеринбургском микрорайоне Заречный был избит координатор проекта «РосЯма» Алексей Беззуб.

«Напали на меня два часа назад, оглушили, били в основание черепа и по внутренним органам. Двое молодых людей в темном, лет 20-30. Спортсмены, били профессионально, в основание черепа и по внутренним органам. Забрали рюкзак, инициировали ограбление», – написал он в соцсети. Сейчас мобильный телефон Алексея не отвечает.

Напомним, Алексей Беззуб – в прошлом главный квартальный Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Сейчас он регулярно участвует в качестве эксперта в различных дискуссиях по общегородским вопросам: уборке снега в зимний период, развитию Шарташского лесопарка, строительству храма святой Екатерины и так далее.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что с заявлением Беззуб пока не обращался.

Екатеринбург, служба информации

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