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Вторник, 30 июля 2019, 14:37 мск

Новости Екатеринбург

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Алексей Беззуб не верит, что полиция найдет избивших его злоумышленников

Екатеринбургский общественник Алексей Беззуб, которого на прошлой неделе жестоко избили неизвестные, опасается, что их не найдут.

Беззуб написал в соцсети, что уголовное дело возбуждено по ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», хотя по факту он получил травмы средней тяжести. Также он заявил, что хотя у него пропали некоторые личные вещи, дело о грабеже или разбое не возбуждено.

«Чувствую, что сейчас еще получу отказной материал», – предполагает Беззуб. В пресс-группе городского УМВД ход расследования пока не комментируют.

Общественник полагает, что это было заказное преступление, чтобы напугать его и «заставить вести себя потише». «Их цель была расправа надо мной, а не мое имущество. Били только руками, удары прямые подготовленные в одно место, в основание черепа (чуть выше точки, где череп соединяется с шеей). Били либо, чтобы сотрясти мозги, либо чтобы я потерял сознание (что и произошло), либо чтобы оставить инвалидом». По словам общественника, рюкзак и очки похитили для отвода глаз. «Не могут грабители быть профи в избиении людей, но быть дилетантами в грабеже», – уточнил он. Он также заявил, что подозревает в организации нападения депутата ЕГД Александра Колесникова. Сам депутат на это ответил, что не в курсе, что на него написали заявление в полицию. «Я сам заявления не видел, писал ли он его или журналисты хайпуют, поэтому что тут комментировать? Если написал… У нас свободная страна, хочет – может писать», – сказал он.

Между тем Общественная палата Екатеринбурга подготовила обращение к врио начальника Главного управления МВД России по Свердловской области генерал-майору юстиции Владимиру Миронову. Его просят взять под личный контроль расследования нападения на Беззуба, а также поджога машины другого общественника – Дмитрия Чукреева. «Общественная палата муниципального образования «город Екатеринбург» воспринимает эти преступления не только как угрозу жизни и здоровью наших коллег, но и как угрозу всему гражданскому обществу. По сути, преступные элементы бросают нам вызов, презирая Закон и чувствуя безнаказанность. Общественная палата Екатеринбурга обращается к Вам, как руководителю службы, призванной обеспечить защиту граждан и общества от преступных посягательств, с просьбой взять ход расследования этих дел под личный контроль», – говорится в обращении.

Екатеринбург, служба информации

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