«Суды могут не дать санкцию на биллинг, потому что будут нарушены права третьих лиц», – в Екатеринбурге рассказали, как на самом деле работает «пакет Яровой»

Расследование уголовного дела о нападении на общественника Алексея Беззуба, которое было совершено почти четыре месяца назад, приостановлено. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Беззуб рассказал, что нападение попало на видео. На записи видно, как его сопровождали три человека, но в непосредственном нападении участвовали два – один из них перед ударом пользовался сотовым. «Определить, чей телефон, чья симка, и куда делись мои телефоны, как я понял, не представляется возможным. Казалось бы, у нас принят «пакет Яровой», сотовые компании должны будут год хранить данные, вложив огромные средства в инфраструктуру, а при первом приближении оказывается, что достаточен максимальный срок хранения – три месяца, а при более глубоком изучении оказывается, что суды могут не дать санкцию на получение данных, например, биллинга, потому что будут нарушены права третьих лиц?! Понятно же, что вся возня вокруг «пакета Яровой» – это возможность кому-то навариться? И все, что вокруг этого создается, – это все не работает и работать не будет», – рассказал он.

Беззуб написал, что «то же самое касается дорожных камер системы «Поток». «Максимум на что они способны – это выписывать штрафы, они даже не могут фоткать все проезжающие машины через них – не достижимая технология для России XXI века», – подчеркнул он.

Напомним, в организации нападения Беззуб подозревает депутата гордумы Александра Колесникова. Сам народный избранник ранее говорил «Новому Дню», что «у нас свободная страна, хочет – может писать».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.19

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