российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 ноября 2019, 08:54 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

«Суды могут не дать санкцию на биллинг, потому что будут нарушены права третьих лиц», – в Екатеринбурге рассказали, как на самом деле работает «пакет Яровой»

Расследование уголовного дела о нападении на общественника Алексея Беззуба, которое было совершено почти четыре месяца назад, приостановлено. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Беззуб рассказал, что нападение попало на видео. На записи видно, как его сопровождали три человека, но в непосредственном нападении участвовали два – один из них перед ударом пользовался сотовым. «Определить, чей телефон, чья симка, и куда делись мои телефоны, как я понял, не представляется возможным. Казалось бы, у нас принят «пакет Яровой», сотовые компании должны будут год хранить данные, вложив огромные средства в инфраструктуру, а при первом приближении оказывается, что достаточен максимальный срок хранения – три месяца, а при более глубоком изучении оказывается, что суды могут не дать санкцию на получение данных, например, биллинга, потому что будут нарушены права третьих лиц?! Понятно же, что вся возня вокруг «пакета Яровой» – это возможность кому-то навариться? И все, что вокруг этого создается, – это все не работает и работать не будет», – рассказал он.

Беззуб написал, что «то же самое касается дорожных камер системы «Поток». «Максимум на что они способны – это выписывать штрафы, они даже не могут фоткать все проезжающие машины через них – не достижимая технология для России XXI века», – подчеркнул он.

Напомним, в организации нападения Беззуб подозревает депутата гордумы Александра Колесникова. Сам народный избранник ранее говорил «Новому Дню», что «у нас свободная страна, хочет – может писать».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.19

Ущерб от налоговых преступлений в УрФО исчисляется миллиардами. / Парковка на площади 1905 года закроется сегодня в полночь. / 15 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Алексей Беззуб не верит, что полиция найдет избивших его злоумышленников

«Это не Бубнов, не дорожники и не Уралмаш», – Беззуб о том, кто и зачем устроил на него нападение

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Технологии,