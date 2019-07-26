«Это не Бубнов, не дорожники и не Уралмаш», – Беззуб о том, кто и зачем устроил на него нападение

Координатор «РосЯмы», бывший руководитель службы квартальных Орджоникидзевского района Алексей Беззуб рассказал подробности нападения на него, которое было совершено неизвестными на этой неделе.

Общественник объяснил, что это было заказное преступление, чтобы напугать его и «заставить вести себя потише». Об этом он написал в своем фейсбуке. «Нападение на меня не было бытовым. Могу сказать, что нападала подготовленная группа, минимум из двух человек. Один подкрался незаметно, ударив в ухо оглушив меня. Второй шел на контроле и на подмоге в пяти метрах. На видео я бегу оглушенным не сильно понимая что происходит, за доли секунды пытаюсь разобраться в ситуации. Почти убежал, – написал он. – Их цель была расправа надо мной, а не мое имущество. Били только руками, удары прямые подготовленные в одно место, в основание черепа (чуть выше точки, где череп соединяется с шеей). Били либо, чтобы сотрясти мозги, либо чтобы я потерял сознание (что и произошло), либо чтобы оставить инвалидом». По словам общественника, рюкзак и очки похитили для отвода глаз. «Не могут грабители быть профи в избиении людей, но быть дилетантами в грабеже», – уточнил он.

По мнению Беззуба, у нападения есть заказчик, притом что за все время, что он занимается общественной деятельностью – около семи лет, ему никто ни разу не угрожал, «хотя вопросы были серьезные». «Как я разговаривал с Колесниковым, так я и со всеми разговариваю, когда нужно отстаивать свою позицию, разве что не ору. По дорогам сохраняется статус-кво, мы считаем, ущерб для бюджета, в надежде, что что-то поменяется (ждем, что придет новый мэр и наведет порядок, например). Да, они бы хотели, чтобы мы вели себя потише, но никто не будет нанимать боевиков для расправы надо мной. По уборке города все то же самое. Никакой это ни Бубнов, ни дорожники, и никакое это не «эхо Уралмаша», – объяснил он.

Беззуб посчитал, что нападение на него организовал депутат ЕГД. «Первая и последняя угроза мне была от Колесникова на комиссии по храму и скверу. Поэтому я заявление на него и написал. Мне больше подозревать некого. То, что он говорит, что это не я, а что он должен был сказать? Он и в полиции все будет отрицать, типа была полемика. Только вот засада в том, что после полемики были угрозы, и далеко не всем после полемики он угрожает. Все нападения по теме ЖКХ имеют смысл в том, чтобы напугать, устроить террор. Никто не испугался, будут приняты определенные меры предосторожности, как раньше работали, так и будем работать», – заявил он.

Сам депутат ЕГД Александр Колесников пояснил «Новому Дню», что не в курсе, что на него написали заявление в полицию. «Я сам заявления не видел, писал ли он его или журналисты хайпуют, поэтому что тут комментировать? Если написал… У нас свободная страна, хочет – может писать», – сказал он.

Напомним, Беззуб и Колесников повздорили на одном из заседаний рабочей группы по поводу выбора площадки для строительства храма святой Екатерины. «У меня на рабочей группе были основными противниками моей позиции по храму [Константин] Киселев и [Алексей] Вихарев, по-хорошему, я должен был избить их. Так что если с Костей Киселевым то-то случится, на меня тоже валите», – пошутил депутат.

Скандал на заседании рабочей группы по храму

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