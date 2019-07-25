Из шести камер удалось найти запись с одной. Опубликовано видео нападения на Беззуба

Опубликовано видео нападения на координатора «РосЯмы», участника рабочей группы по храму Алексея Беззуба. Съемки с одной из камер видеонаблюдения, установленных неподалеку от места инцидента, опубликовала у себя в фейсбуке общественница Екатерина Петрова. Она рассказала «Новому Дню», что видео предоставили владельцы автостоянки, расположенной через дорогу, напротив той точки, где на Беззуба напали неизвестные. На записи видно, как он пытается убежать от разбойников, но его догоняют.

Нападение на Алексея Беззуба

При этом, по словам Петровой, на перекрестке Бебеля и Готвальда, неподалеку от которого произошло нападение, стоят еще три камеры наблюдения. Однако кому они принадлежат, вычислить пока не удалось. «Это не ГИБДД, не Центр организации дорожного движения, не Единая дежурно-диспетчерская служба, не «Оператор электронного правительства», не «УГМК-телеком», – рассказала Екатерина.

На здании напротив места, где произошло нападение, висят еще две камеры наблюдения, которые принадлежат приемной партии «Единая Россия». «Мы дозвонились, но там сказали, что отключили обе камеры на ремонт еще неделю назад», – сказала Петрова.

Добавим, что друзья и родные Беззуба рассчитывают на помощь автомобилистов, проезжавших в момент ЧП мимо (нападение, напомним, произошло 24 июля в аллее напротив дома на улице Готвальда, 3, около 11:15). «В тот момент мимо проезжал «Икарус» МОАПа, но на нем не оказалось видеорегистратора, но были и другие машины, мы ищем записи, возможно, у кого-то есть», – сказала собеседница «Нового Дня».

Всех, кто располагает записями, просьба обращаться в редакцию «Нового Дня» (электронный адрес nr2.ekb (собака) gmail.com), либо непосредственно к Петровой по телефону +79222239614.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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