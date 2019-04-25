Владимир Шахрин предложил вырубить подлесок на Шарташе (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня прошло обсуждение перспектив развития Шарташского лесопарка. Собрание, которое назначили во вместительном зале администрации Кировского района, массовым не вышло – не считая журналистов, зарегистрировались всего 22 человека.

Сегодняшнюю встречу организовали активисты сообщества «За наш Шарташ» и Александр Умников, администратор этого паблика и экс-претендент на пост директора ГБУ «Шарташский лесной парк». Директора парка Артура Зиганшина на встрече не было – он находится в отпуске, по словам Умникова, должен был быть его представитель, но не пришел. Зато пришли представитель министерства природных ресурсов Свердловской области Александра Пономарева, глава Кировского района Александр Лошаков, музыкант Владимир Шахрин, общественник Алексей Беззуб и другие активисты.

Пономаревой в отсутствие Артура Зиганшина пришлось отвечать на вопросы о том, чем весь этот год занималось ГБУ, куда тратило деньги и когда парк благоустроят. Она рассказала о том, что в парке провели восемь массовых мероприятий, ГБУ скоро займется акарицидной обработкой, а в мае начнутся работы по обустройству велодорожки и пешеходной дорожки – напомним, проект предполагает, что в лесопарке сделают велодорожки из цветного асфальтобетона, а люди будут ходить по бетонным тротуарным плитам. Второй проект, по обустройству спортивных и детских зон, в ближайшее время выставят на торги. Алексей Беззуб поинтересовался, зачем вообще необходимо было создавать отдельное ГБУ, на которое за год ушло восемь миллионов – учреждение купило два автомобиля («Шкода Рапид», «Нива»), четыре бытовки, а еще в среднем на зарплаты уходит по 44 тысячи. Пономарева на это ответила, что в Министерстве есть и другие аналогичные подведомственные учреждения, например, по парку «Оленьи ручьи», без автомобиля заниматься контролем сложно, а 44 тысячи в месяц – «это не средняя зарплата всех сотрудников, а зарплата директора». Кроме того, как только в парке сделают благоустройство, ГБУ будет заниматься его содержанием.

Затем собравшиеся начали вспоминать, чего им в парке не хватает. Так, представитель компании, развивающей парусный спорт, посетовал, что они не могут на транспорте проехать 300 метров от шлагбаума до своей организации – детей безопаснее подвозить, да и снаряжение тяжелое. Зато после восьми вечера, когда уходит охрана, любой пьяный может приехать в парк. Он предложил сделать охрану круглосуточной.

Александр Умников вспомнил молодость и обратился к Владимиру Шахрину с вопросом, не планирует ли тот устраивать какие-то ивенты на Каменных палатках. Шахрин на этот вопрос не ответил, но сделал свое предложение. «Мне представляется, что ночью он должен закрываться, как Central Park в Нью-Йорке. К вопросу о безопасности и внешнего восприятия – у меня предложение к министерству. У парка очень запущенный вид, там выросло много кустов, подлеска, и он смотрится жутковато. Потому что рядом с соснами эти кусты, они не красивые. Да, это естественная природа, но это парк, если он станет чуть прозрачнее, меньше станет подлеска, то он будет выглядеть более безопасно, более светлей смотреться», – предложил музыкант. Такая идея вызвала возмущение в зале, один из присутствующих начал говорить о том, что это лес, это естественно для леса. «Он просто зарастет тогда, за лесом тоже нужно наблюдать, следить. Я часто бываю в Белоруссии, там много лесопарковых зон и там внимательно следят за подлеском, срезают – и это очень красиво смотрится, это чистый светлый лес получается. Лес остается таким же лесом, но визуально он смотрится гораздо безопаснее, привлекательнее и абсолютно естественно», – пояснил Шахрин.

Алексей Беззуб предложил разделить Шарташский лесопарк на три зоны: в южной сделать парк с асфальтированными дорожками, на западе – лесопарк с отсыпанными дорожками, беседками, пляжем, а восточную часть оставить как лес, «куда никто не лезет». Затем высказался мужчина, представившийся членом спортивно-патриотического клуба «Альфа» – он предложил запретить в парке ездить на мотоциклах и снегоходах. Собравшиеся также обсудили экологию в парке и предложили подать заявление о проведении общественной экологической экспертизы. Для этого, как выяснилось, необходимо создать общественную организацию. Что и было сделано тут же: паблик «За наш Шарташ» после голосования трансформировался в общественную организацию без образования юридического лица.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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