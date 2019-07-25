В Реже месяц ищут пропавшего подростка – СК возбудил дело об убийстве

В Реже месяц назад, 24 июня, пропал 15-летний подросток. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, Георгий Усольский ушел из дома на улице Чапаева и не вернулся.

Он был одет в черную толстовку с капюшоном, футболку хаки, темно-синюю ветровку, черные штаны и черные кеды с тремя белыми полосками. Приметы: рост 160-170 см, плотного телосложения, лицо овальное, прямые темные волосы средней длины, нос прямой, губы тонкие, подбородок прямой, глаза темного цвета. Мальчик левша.

«Всех граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в Режевской межрайонный следственный по телефону: +7-343-642-21-61, либо в полицию Режа по телефонам +7-343-643-23-61 или 02», – сообщили в СК.

Там также добавили, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ). Это обычная практика в случае пропажи детей, чтобы устранить бюрократические проволочки и упростить задачу по розыску.

Екатеринбург, служба информации

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