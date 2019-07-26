В Полевском разыскивают девятиклассника, пропавшего в апреле

В Свердловской области разыскивается 17-летний житель Полевского Шахзод Эгамназаров, пропавший без вести более трех месяцев назад. Подросток вышел утром из дома, и больше его никто не видел. В следственном комитете возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, Шахзод учился в 9 «В» классе школы № 18. Около 9 часов утра 5 апреля 2019 года он ушел из дома по адресу: улица Ленина, 38-16, и до сих пор его местонахождение не установлено.

Приметы пропавшего: на вид 16-17 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие, прямые, глаза темные, уши прилегающие. На момент ухода школьник был одет в болоньевую куртку темно-зеленого цвета, черную рубашку, черные брюки черные кроссовки. С собой у него были мобильный телефон и школьный рюкзак красного цвета. Особые приметы: на правом глазу белые ресницы.

Правоохранители просят всех граждан, которые что-либо знают о местонахождении подростка, сообщить в следственный отдел по городу Полевской по телефону: 8(34350) 4-20-32, либо в городской отдел полиции по телефону: 8(34350) 3-43-40, или по линии «02».

Напомним, в Реже полиция и СК разыскивают 15-летнего школьника Георгия Усольского, который пропал месяц назад. Мальчик ушел из дома на улице Чапаева и не вернулся. По факту безвестного исчезновения подростка также возбуждено уголовное дело.

Полевской, служба информации РИА «Новый День»

Полевской. Другие новости 26.07.19

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