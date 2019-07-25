«Чайф» плюс еще одна универсальная звезда, точно не Киркоров – мэрия держит интригу вокруг главных концертов Дня города

Администрация Екатеринбурга пока не раскрывает имена звезд, которые будут развлекать екатеринбуржцев в День города. Как заявил сегодня после заседания оргкомитета вице-мэр города Дмитрий Баранов, переговоры пока продолжаются, точная информация будет чуть позже.

По его словам, предполагается, что на площади 1905 года выступит группа «Чайф», на площадке в Историческом сквере – некая звезда федерального масштаба, имя которой пока не раскрывается. Журналисты попытались выпытать у чиновника хоть какие-то параметры ожидаемой звезды, но он даже не стал признаваться, нравится ли она ему самому, отметив лишь, что это «универсальная» звезда, которая должна привлечь публику разных возрастов.

Его коллега Илья Марков отметил, что имя звезды станет известно скорее всего в понедельник. «Не Киркоров», – ответил он на прямой вопрос одного из представителей СМИ.

Свою звезду везет Академический – на большой площадке там выступит Тима Белорусских.

Общий бюджет Дня города составит около 30 млн рублей, сообщил Дмитрий Баранов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 25.07.19

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