Организаторы мотошоу договорились с полицией: в День города выступят фристайлеры, велобайкеры и снегоходчики

Организаторы мотошоу в День города согласовали все вопросы безопасности с ГИБДД и полицией. Сейчас решается, на какой площадке будет проходить выступление спортсменов-экстремалов.

«Есть три варианта, которые всех более-менее устраивают. Это площадь 1905 года, участок на улице 8 Марта от Ленина до Малышева и Исторический сквер. Мы сейчас выбираем, какая из них технически более безопасна для спортсменов. Например, на площади 1905 года брусчатка, и надо смотреть, подойдет ли это для велосипедистов, или нужны специальные настилы. Осталось решить эти технические нюансы, а в целом мотошоу одобрено», – рассказала РИА «Новый День» представитель мотоклуба «Черные ножи» Юлия Буракова.

Напомним, мотошоу станет одной из фишек праздничной программы на День города. В Екатеринбург приглашены более 40 спортсменов-экстремалов. Зрители увидят выступление команды мотофристайла FMX 13 под руководством Алексея Колесникова и стантрайдинг (трюки на мотоциклах) в исполнении Марата Канкадзе и его коллег. Также будет велоэкстрим-шоу с участием иностранных спортсменов и выступление экстремалов на снегоходах, сообщила Юлия Буракова.

По словам собеседницы агентства, вопрос о приглашении музыкальных артистов на праздник (та самая звезда федерального масштаба, о которой говорили городские чиновники на заседании оргкомитета) остается в подвешенном состоянии. Более точная информация появится на следующей неделе.

«Все-таки главной звездой на Дне города будет наш любимый и родной «Чайф», – заявил «Новому Дню» исполнительный директор городских праздничных мероприятий Илья Марков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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