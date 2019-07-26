Свердловчане стали меньше ездить за границу по путевкам

В 2018 году жители Свердловской области купили значительно меньше турпутевок за границу, чем в 2017-м.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, в 2018 году свердловчане купили 117,1 тысяч турпакетов с поездками за рубеж (в общей сложности – на 259,8 тысяч человек), а в 2017-м – 139,2 тысяч. Снижение составило около 16%. Самой любимой страной для отдыха остается Турция. Там отдохнули 117,2 тысяч человек, или 45,2% от общего числа туристов, выезжавших за границу. На втором месте – Китай (33,9 тысяч человек), на третьем – Таиланд (18 тысяч).

В турпоездки по регионам России в 2018 году съездили 102,8 тысяч человек, что на 0,7% меньше, чем в предыдущем году.

В общей сложности число свердловчан, воспользовавшихся услугами туриндустрии, составило 362,6 тысяч человек, или 89,5% к уровню предыдущего года. По сравнению с 2017 г. общее число реализованных турпакетов снизилось на 11,1%. Их средняя стоимость составила 80,7 тыс. рублей и возросла на 11,0% по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, в начале летнего сезона эксперты туриндустрии уже сообщали журналистам, что свердловчане даже при поездках в Турцию стали выбирать более дешевые варианты, чем год назад. Также они предсказали, что через несколько лет «полноправным и полновесным конкурентом средиземноморским курортам станет Крым».

Екатеринбург, служба информации

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