В Екатеринбурге горят «Чапаевские бани»

В Екатеринбурге загорелось одно из зданий оздоровительного комплекса «Чапаевские бани», расположенного на улице Международной организации помощи борцам революции, 1. По информации свердловского МЧС, сигнал о пожаре поступил в 14.39. На месте происшествия работают 16 единиц пожарной техники и 47 пожарных, в данный момент подтягиваются дополнительные силы. Предварительная площадь пожара 300 квадратных метров.

Огнем охвачена одна двухэтажная баня и рядом расположенные надворные постройки. Сохраняется угроза распространения огня на рядом стоящие здания. Сведений о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе ведомства. Добавим, что «Чапаевские бани» считаются оздоровительным комплексом, где любят отдыхать VIPы.

Полевской, служба информации РИА «Новый День»

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