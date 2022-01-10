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Понедельник, 10 января 2022, 15:26 мск

Новости Екатеринбург

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В «Чапаевских банях» произошел пожар

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге случился пожар в комплексе «Чапаевские бани» на улице Международной Организации Помощи Революционерам.

«На площади 100 квадратных метров горит двухэтажная баня. В 14:10 пожарные локализовали огонь. Тушение пожара продолжается. На месте работают семь единиц пожарно-спасательной техники, 23 человека личного состава», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, это не первый пожар в «Чапаевских банях». В июле 2019 года там также загорелась двухэтажная баня и надворные постройки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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