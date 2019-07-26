Пожар в «Чапаевских банях» потушен (ФОТО)

В 16:26 пожарные справились с огнем на территории оздоровительного комплекса «Чапаевские бани», открытое горение ликвидировано.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в результате пожара огнем повреждены двухэтажная баня и надворные постройки на общей площади 300 кв. м. Перехода огня на рядом стоящие бани пожарные не допустили, поливая строения водой. Сейчас проливают и разбирают сгоревшие конструкции. Причина пожара устанавливается.

Напомним, баня загорелась в 14:39. В тушении огня были задействованы 16 единиц пожарно-спасательной техники и 47 человек.

Екатеринбург, служба информации

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