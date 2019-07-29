Пожилой мужчина, которого вчера сбил муниципальный автобус, находится в реанимации

Двое пожилых пешеходов, которые вчера попали под колеса муниципального автобуса, остаются в 36-й больнице. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе горздрава Екатеринбурга, их состояние здоровья врачи оценивают по-разному. В результате аварии больше пострадал 64-летний мужчина. Вчера он был прооперирован и сейчас находится в реанимации, состояние пациента тяжелое. 68-летняя женщина, получившая черепно-мозговую травму, лежит в отделении нейрохирургии, ее состояние удовлетворительное.

Напомним, авария случилась вчера около 10:30 на перекрестке улиц Токарей и Крауля. Автобус, следовавший по городскому маршруту № 85, при повороте налево сбил двух человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. По данным прокуратуры, водитель утверждал, что пешеходы бежали на красный свет. Но в ГИБДД эту версию опровергают. Дорожные полицейские установили, что пожилая пара переходила дорогу по правилам.

После резонансного ДТП прокуратура Свердловской области организовала проверку. Выяснилось, что автобусный маршрут обслуживает муниципальное предприятие «Гортранс». Специалисты изучают записи с видеорегистраторов и камер наблюдения. Также надзорный орган проверит, когда проводился последний технический осмотр автобуса, был ли он исправен на момент выхода на линию, проходил ли водитель медицинский осмотр до начала смены.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.07.19

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