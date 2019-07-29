Бывшего депутата-спецназовца, стрелявшего в полицию в день ВДВ, выписали из спецбольницы

Бывший депутат свердловского заксобрания, ветеран двух чеченских кампаний Максим Ряпасов вернулся домой после почти года, проведенного на принудительном лечении.

О своем возвращении Ряпасов написал на своей странице в фейсбуке, а также разместил трогательное видео, где во дворе загородного дома его с радостью встречают любимые собаки.

Напомним, год назад Ряпасов излишне бурно отметил День ВДВ. Уже на рассвете 2 августа бывший спецназовец открыл празднование огнестрельным салютом из окна своего коттеджа, причем транслировал происходящее на своей странице в соцсети. Напуганные выстрелами односельчане вызвали полицию, но сдаваться ветеран Чечни не пожелал. Он держал осаду в своем доме до полудня 3 августа, после чего, наконец, согласился сдать оружие.

По факту инцидента было возбуждено дело по 317 статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное лишение свободы, но в облсуде Ряпасова приговорили только к «принудительным мерам медицинского характера».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.07.19

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