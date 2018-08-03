Бывший депутат-спецназовец всю ночь отстреливался от полиции, отмечая день ВДВ (ФОТО)

Излишне бурно отметил прошедший День ВДВ бывший депутат свердловского заксобрания, ветеран двух чеченских кампаний Максим Ряпасов.

Уже на рассвете 2 августа бывший спецназовец открыл празднование огнестрельным салютом из окна своего коттеджа, причем транслировал происходящее на своей странице в соцсети. Судя по голосу Ряпасова, можно предположить, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По сообщению газеты «Вечерние ведомости», напуганные выстрелами односельчане вызвали полицию, но сдаваться ветеран Чечни не пожелал. Он держал осаду в своем доме до полудня 3 августа, после чего, наконец, согласился сдать оружие. По предварительным сведениям, никто не пострадал. Ни в пресс-службе ГУ МВД, ни в следственном комитете пока прокомментировать инцидент не смогли. «Мы проверяем информацию, которая появилась в СМИ», – заявили представители этих ведомств Валерий Горелых и Александр Шульга. Прежний номер сотового телефона экс-депутата недоступен.

Напомним, Максим Ряпасов был депутатом Свердловского заксо от ЛДПР созыва 2011-2016 гг, но в декабре 2012 года сложил мандат, мотивировав свое решение невозможностью работать в существующей системе власти в Свердловской области. В июле 2014 года он напугал соседей по даче неадекватным поведением, вследствие чего и был помещен в лечебницу. Затем он опубликовал в фейсбуке большой пост, в котором попросил прощения у всех, кого напугал, и объяснил, что сорвался из-за того, что не происходил регулярную госпитализацию, а также из-за событий на Украине.

Сысерть, служба информации

Сысерть. Другие новости 03.08.18

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